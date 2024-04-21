Презентация Башкортостана в МИД России: как это было

Башкортостан стал еще известнее на международной арене. Представители почти ста стран посетили презентацию республики в Культурном центре при МИД России. В Москве наглядно представили достижения, а также экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона. С достижениями ознакомился и глава МИД Сергей Лавров, который признался, что Башкортостан оставил определенный отпечаток и на его жизни.
Кто к кому приехал в гости, сказать трудно. В миниатюрную копию Башкортостана на время превратился Культурный центр при Министерстве иностранных дел России. Здесь впервые с 2003 года прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала республики. С достижениями региона Радий Хабиров ознакомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего. Поэтому во дворе перед центром демонстрировали то, что веками формировало башкирскую культуру. Пчеловодство, национальная кухня, традиционные украшения – обо всем этом не только рассказали, но и показали.
А внутри – другие важнейшие элементы национального колорита, известные далеко за пределами республики. Это мужество батыров – защитников Отечества, знаменитые уроженцы Башкортостана и огромное природное богатство.
По словам Сергея Лаврова, Башкортостан был и остается одним из опорных регионов страны. А также ярким примером крепких дружественных отношений между представителями разных народов и конфессий.
Ну а на мультимедийных стендах – то, чем республика так привлекает зарубежных партнеров и инвесторов: достижения в промышленности, образовании, спорте и, конечно же, внешней торговле.
Особенно плотно Башкортостан сотрудничает со странами, в которых организованы представительства республики. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Китайская Народная Республика, а также Беларусь. После форума регионов, который прошел в Уфе прошлым летом, получили развитие несколько совместных проектов.
Уже в этом году Уфа примет форум регионов «Россия – Казахстан». Это доказывает, что фокус внимания руководства республики все больше смещается на азиатские страны. Так, на Набережной реки Белой вовсю идет строительство колоннады – копии строения в городе Сухум. К слову, пенсионеры республики могут сами увидеть оригинал в столице Абхазии благодаря проекту «Башкирское долголетие».
За предыдущий год товарооборот со странами Азии вырос в три раза, а с африканскими государствами – в шесть. В планах – развитие сотрудничества и с Латинской Америкой.
Привлекает зарубежных партнеров и башкирский туризм. По словам Радия Хабирова, это одно из приоритетных направлений развития республики. Запускается авиасообщение с зарубежными столицами, популяризируются природные туристические локации республики. В любви к горным сплавам по Инзеру признался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пригласил гостей презентации посетить Башкортостан, особенно в год 450-летия Уфы.
Один из ведущих индустриальных и агропромышленных субъектов страны. Федеральным слушателям Башкортостан представил себя как самобытный и динамично развивающийся регион. С новой стороны он открылся и для 105 государств, с которым сотрудничает республика. А после этой презентации их число должно еще увеличиться.