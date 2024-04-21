Презентация Башкортостана в МИД России: как это было

Башкортостан стал еще известнее на международной арене. Представители почти ста стран посетили презентацию республики в Культурном центре при МИД России. В Москве наглядно представили достижения, а также экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона. С достижениями ознакомился и глава МИД Сергей Лавров, который признался, что Башкортостан оставил определенный отпечаток и на его жизни.

Кто к кому приехал в гости, сказать трудно. В миниатюрную копию Башкортостана на время превратился Культурный центр при Министерстве иностранных дел России. Здесь впервые с 2003 года прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала республики. С достижениями региона Радий Хабиров ознакомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сегодня Башкортостан – одна из ведущих индустриальных и агропромышленных республик РФ. Республика регулярно входит в число регионов-лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата России. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего. Поэтому во дворе перед центром демонстрировали то, что веками формировало башкирскую культуру. Пчеловодство, национальная кухня, традиционные украшения – обо всем этом не только рассказали, но и показали.

То, что потеряно нашими родителями, вот эти нагрудные украшения, теперь потихонечку возрождаем. И молодежь очень любит и носит теперь и с вечерними платьями эти украшения, и с башкирскими платьями. Минигуль Кильмакова, мастерица /г. Баймак/

А внутри – другие важнейшие элементы национального колорита, известные далеко за пределами республики. Это мужество батыров – защитников Отечества, знаменитые уроженцы Башкортостана и огромное природное богатство.

По словам Сергея Лаврова, Башкортостан был и остается одним из опорных регионов страны. А также ярким примером крепких дружественных отношений между представителями разных народов и конфессий.

В республике проживает 110 национальностей, которые исповедуют разные религии, знают разные языки. И, конечно же, в основе согласия между ними, как и между всеми народами Российской Федерации, взаимное уважение, бережное отношение к традициям, к истории, к вере, к жизненному укладу, к обычаям. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Ну а на мультимедийных стендах – то, чем республика так привлекает зарубежных партнеров и инвесторов: достижения в промышленности, образовании, спорте и, конечно же, внешней торговле.

Мы живем по принципам, что мир очень открыт. Мы активно занимаемся внешнеэкономической деятельностью. Мы абсолютно убеждены и верим, что этот мир очень многообразен и в нем очень много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят свой существенный вклад как в мировую экономику, так и в человеческий прогресс. Именно поэтому Башкортостан активно, подчеркиваю, занимается внешнеэкономической деятельностью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особенно плотно Башкортостан сотрудничает со странами, в которых организованы представительства республики. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Китайская Народная Республика, а также Беларусь. После форума регионов, который прошел в Уфе прошлым летом, получили развитие несколько совместных проектов.

После форума регионов прошло уже много событий. И премьер-министр Республики Беларусь посетил Уфу неоднократно, делегации Башкортостана посещали Минск. Как сегодня сказал Радий Фаритович, мы завершили один большой проект – строительство завода «Амкодор» по производству зерносушильных комплексов, дали старт новому строительству. Денис Тимохин, старший советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

Уже в этом году Уфа примет форум регионов «Россия – Казахстан». Это доказывает, что фокус внимания руководства республики все больше смещается на азиатские страны. Так, на Набережной реки Белой вовсю идет строительство колоннады – копии строения в городе Сухум. К слову, пенсионеры республики могут сами увидеть оригинал в столице Абхазии благодаря проекту «Башкирское долголетие».

Выражаю огромную благодарность руководителю вашего региона. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать очень плотно, потому что нас связывает очень многое – и культура, и история. Алхас Квициниа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации

За предыдущий год товарооборот со странами Азии вырос в три раза, а с африканскими государствами – в шесть. В планах – развитие сотрудничества и с Латинской Америкой.

Мы приехали из Панамы, и у нас есть большое желание построить отношения с Республикой Башкортостан в разных сферах, в том числе в области культуры, установить парламентарные отношения. Роландо Энрике Барроу Ноад, чрезвычайный и полномочный посол Республики Панама в Российской Федерации

Привлекает зарубежных партнеров и башкирский туризм. По словам Радия Хабирова, это одно из приоритетных направлений развития республики. Запускается авиасообщение с зарубежными столицами, популяризируются природные туристические локации республики. В любви к горным сплавам по Инзеру признался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пригласил гостей презентации посетить Башкортостан, особенно в год 450-летия Уфы.

Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, в самом центре того самого Евразийского континента, который сейчас становится мотором развития мировой экономики, мировой инвестиционной деятельности и, я бы сказал, мотором развития, сопряжения мировых цивилизационных процессов. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации