Гумпомощь и отряд спасателей: как Башкирия помогает жителям Оренбуржья

Не остались в стороне. Вот уже вторую неделю башкирские спасатели помогают пострадавшим от сильнейшего наводнения в Оренбургской области. По поручению Радия Хабирова в соседнем регионе действовал сводный отряд в составе 33 человек и 10 единиц техники. Специалисты из республики оказывали помощь жителям Орска и столицы области, где под водой оказались тысячи домов. Местным властям пришлось объявить эвакуацию жителей, отключить в подтопленных районах электричество и водоснабжение. В качестве гуманитарного груза из Башкортостана было отправлено порядка 200 тонн питьевой воды.

Такого мощного паводка жители Оренбургской области на своём веку не припомнят. В этом году река Урал поднялась до небывалого уровня в 12 метров. Все попытки местных жителей, волонтёров и спасателей остановить большую воду, отсыпав дополнительные дамбы были тщетны. Сады, частные дома и коттеджные поселки один за другим уходили под воду. Дальше стихия вплотную подошла к многоквартирным домам, затопив первые этажи. Власти были вынуждены объявить масштабную эвакуацию. На помощь соседям по поручению Радия Хабирова выехал сводный отряд спасателей Республики Башкортостан.

Спасателям приходится работать в круглосуточном режиме. Откачку воды производят сразу в нескольких районах Оренбурга. Из-за паводка на подтопленных территориях пришлось отключить электричество и подачу воды. Её пока нельзя использовать даже для технических нужд, не говоря уже про употребление в пищу. И это стало второй большой проблемой.

Конвейер на заводе по розливу Красноусольской минеральной воды в Гафурийском районе работает в две смены. Производительность в сутки – 80 тысяч бутылок по полтора литра, и это не считая тары другого объёма. На отдельных поддонах – гуманитарная помощь для жителей Орска. В тот момент, когда первую фуру полностью загрузили двадцатью тоннами питьевой воды, в Красноусольский из Уфы прибыл и второй большегруз.

В Орск гумконвой сопровождал спецавтомобиль. В пункт назначения большегруз доехал глубокой ночью, а уже утром началась разгрузка. Всего на территории пострадавшего от воды города открыты несколько таких пунктов, куда привозят гуманитарную помощь со всей России. Кроме воды, это постельные принадлежности, продукты питания, средства личной гигиены.

Уровень воды на улицах Орска постепенно снижается, обнажая последствия небывалого паводка. Перед стихией не устояли даже трамвайные пути, которые буквально смыло. Повреждены тысячи домов и зданий, повалены линии электропередач. Где-то уже начались ремонтные работы, где-то они ещё только предстоят. Мы тем временем следуем за военными, которые развозят красноусольскую воду местным жителям. Пока жители стоят в очереди за гуманитаркой из Башкортостана, успеваем поговорить с ними о наболевшем.

В круглосуточном режиме сводный отряд Республики Башкортостан продолжает работу на затопленных территориях Оренбурга. Микрорайон «Солнечный» жилого комплекса «Изумрудный город» сейчас больше похож на Венецию. Только вместо гондол тут резиновые лодки. Для жителей большая вода стала полной неожиданностью. Раньше паводок сюда не доходил, но на этот раз река Урал разлилась до рекордного уровня.

Сводному отряду постепенно удается снизить уровень воды, откачивая по 500 кубометров в час. Жители начали возвращаться в свои дома. За работой следят местные жители, которым башкирские спасатели также оказывают всю необходимую помощь, в том числе делятся забродниками и помогают дойти до своего подъезда.

Наводнение в мегаполисе было бы куда серьезнее, если бы большая вода не прорвала дамбу в Орске, который находится выше по течению Урала. Приняв основной удар на себя, он спас столицу от крупнейшего потопа. Устранять последствия сводный отряд из Башкортостана будет до особого распоряжения.