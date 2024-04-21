Радий Хабиров раскритиковал муниципалитеты за плохую уборку улиц

Не везде чистоту наводят одинаково хорошо. Речь в первую очередь о чиновниках. В некоторых муниципалитетах в спешном порядке пытаются решить вопрос с приобретением коммунальной техники для уборки улиц. Речь о тех районах, которые подверг жесткой критике глава республики. В некоторых, как оказалось, нет поливомоечных машин. А ведь деньги на их приобретение выделялись.

Село Красная Горка. Казалось бы, самое сердце райцентра, но и здесь улицы не блещут чистотой. Вдоль дороги и на асфальте песок, после проезда машин пыль столбом. Молодые мамы и вовсе вынуждены наглухо закрывать коляски, чтобы защитить от песка своих малышей.

А ведь уборка грязи и наведение порядка в данный момент один из приоритетов перед главами районов, не так давно отметил Радий Хабиров. Залог успешной работы – наличие спецтехники. Несмотря на неоднократные предупреждения Радия Хабирова, в четырех муниципалитетах до сих пор нет поливомоечных машин.

Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский, Нуримановский районы не выполнили поручения по закупке поливомоечных машин. Стыдно должно быть. Если бы вы там блистали чистотой, может быть, я и молчал. Причем в каждый из районов выделялись бюджетные средства на закупку коммунальной техники в 2022-2023 годах. Несмотря на это, контракты на поставку поливомоечной техники не заключались. Доложите мне, почему в четырех районах нет поливомоечной техники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основной инструмент очистки дорог – щетка, которую на время уборки цепляют к трактору, рассказали в Нуримановском районе. Именно на эту колесную технику там и сделали ставки. В 2022 году закупили две коммунальные машины. В прошлом году в парке муниципального ЖКХ появился грейдер. В скором времени, после критики Радия Хабирова, судя по всему, будет и поливомойка.

Впрочем, и наличие такой техники – еще не показатель качества уборки. В некоторых муниципалитетах, в том числе и в отдельных районах Уфы, Радий Хабиров отметил низкую готовность коммунальщиков к весенне-летнему сезону.

По результатам повторного мониторинга установлено, что в Советском районе Уфы и Туймазах состояние уборочной техники не изменилось, готовность к сезону остается низкой. Вы там встряхнитесь. Две недели назад я этот вопрос поднимал. Это не шутки. Это все ваша прямая обязанность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Есть и положительные примеры: в Учалах с началом весенне-летнего сезона, помимо субботников, каждую неделю проводится акция «Санитарный четверг». Это день, когда работники предприятий, школьники и студенты выходят на улицы, чтобы сделать их чище.

Схожая традиция сложилась и в Бурзянском районе. Правда, там всеобщим уборочным днем принято считать пятницу. Жители следят, чтобы один из самых живописных райцентров республики не упал в грязь лицом.