Радий Хабиров раскритиковал муниципалитеты за плохую уборку улиц

Не везде чистоту наводят одинаково хорошо. Речь в первую очередь о чиновниках. В некоторых муниципалитетах в спешном порядке пытаются решить вопрос с приобретением коммунальной техники для уборки улиц. Речь о тех районах, которые подверг жесткой критике глава республики. В некоторых, как оказалось, нет поливомоечных машин. А ведь деньги на их приобретение выделялись.
Село Красная Горка. Казалось бы, самое сердце райцентра, но и здесь улицы не блещут чистотой. Вдоль дороги и на асфальте песок, после проезда машин пыль столбом. Молодые мамы и вовсе вынуждены наглухо закрывать коляски, чтобы защитить от песка своих малышей.
А ведь уборка грязи и наведение порядка в данный момент один из приоритетов перед главами районов, не так давно отметил Радий Хабиров. Залог успешной работы – наличие спецтехники. Несмотря на неоднократные предупреждения Радия Хабирова, в четырех муниципалитетах до сих пор нет поливомоечных машин.
Основной инструмент очистки дорог – щетка, которую на время уборки цепляют к трактору, рассказали в Нуримановском районе. Именно на эту колесную технику там и сделали ставки. В 2022 году закупили две коммунальные машины. В прошлом году в парке муниципального ЖКХ появился грейдер. В скором времени, после критики Радия Хабирова, судя по всему, будет и поливомойка.
Впрочем, и наличие такой техники – еще не показатель качества уборки. В некоторых муниципалитетах, в том числе и в отдельных районах Уфы, Радий Хабиров отметил низкую готовность коммунальщиков к весенне-летнему сезону.
Есть и положительные примеры: в Учалах с началом весенне-летнего сезона, помимо субботников, каждую неделю проводится акция «Санитарный четверг». Это день, когда работники предприятий, школьники и студенты выходят на улицы, чтобы сделать их чище.
Схожая традиция сложилась и в Бурзянском районе. Правда, там всеобщим уборочным днем принято считать пятницу. Жители следят, чтобы один из самых живописных райцентров республики не упал в грязь лицом.
Пока одни чиновники, что называется, пускают пыль в глаза, другие убирают ее с улиц. Грязь, в особенности песок, которым посыпают дороги зимой, имеет свойство накапливать тяжелые металлы. И это небезопасно для здоровья в первую очередь. На следующем оперативном совещании главам проблемных муниципалитетов придется дать ответ, почему они не позаботились об уборке должным образом.