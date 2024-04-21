«Честь и слава этому поколению!»: истории ветеранов ВОВ из Башкирии

Республика готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. В Уфе на проспекте Октября пройдёт традиционное торжественное шествие. Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов быть бдительными и совместно с силовиками обеспечить безопасность во время празднеств. К сожалению, с каждым годом остается всё меньше тех, кому мы можем сказать слова благодарности. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дожившие до наших дней, – это долгожители. Кто-то на подходе к столетнему юбилею, а некоторые уже перешагнули этот вековой рубеж.

Когда образовался Советский Союз, ей было уже три года. А Конституцию страны приняли незадолго до её совершеннолетия. Она помнит принятие пакта о ненападении. А свою первую и единственную любовь Лидия Бажанова встретила вскоре после Советско-Финской войны. Фраза «любовь с первого взгляда» для неё не просто слова.

Я стою, жду маму. Он проходит мимо и говорит: «Скучаете?» – «Не ваше дело!». Он ушёл к своим солдатам, я осталась на дороге. И говорю: «Вот за этого человека я выйду замуж». И сама думаю: «Дура, что ли? Человек уже ушёл». Через неделю он меня нашёл. Сижу, читаю книгу на скамеечке. «А, вот, хитрунья, где ты прячешься! Я тебя целую неделю ищу». Лидия Бажанова, ветеран Великой Отечественной войны

Всю Великую Отечественную Лидия Бажанова проработала учительницей. На фронте не была. Но война всё равно нанесла ей рану, которая не зажила до сих пор. С мужем прожили несколько лет. Родили двоих детей. В 43-м он ушёл на фронт, а уже в 44-м она держала в руках похоронку.

Мы ходили в кинотеатр смотреть передачи фронтовые. И вдруг на Курской дуге выбегает человек с гранатой. Вы знаете, я чуть не упала. Это был мой муж. Ведь одна секунда, а живу я с этой картинкой. Лидия Бажанова, ветеран Великой Отечественной войны

Замуж Лидия Петровна больше не вышла. Не могла представить рядом с собой никого другого.

В 44-м Гаяна Салихова только отправили на фронт. Мальчику не было и 18. Война для него не закончилась в мае 45-го. На войне получил осколочное ранение. Вернулся домой. Женился. С супругой мечтали о большой семье, родили троих детей, но вскоре жена умерла. Все заботы по дому оказались на нем. Но трудности Гаяна Салихова не сломили. И даже на подходе к столетнему юбилею у него хорошая память, светлый ум и еще есть силы на спорт. Вот только точный возраст стал подзабывать.

Мужеством и самоотверженностью в годы войны поражали и женщины. Казалось, еще недавно Феодосию Пашину Радий Хабиров поздравлял с 95-летним юбилеем, обещая приехать уже на вековой. Так и случилось. Молодой девчонкой её направили медсестрой на фронт. Феодосия Митрофановна участвовала в сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретила в Берлине. Сейчас она единственный ветеран Великой Отечественной войны в Миякинском районе.

В 2020 году во время встречи с Феодосией Митрофановной я пообещал приехать и лично поздравить её со 100-летием. Обещание свое сдержал. Она в хорошем настроении. Сказал, что и на 105-летие готов приехать. Честь и слава этому поколению! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан