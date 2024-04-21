«Честь и слава этому поколению!»: истории ветеранов ВОВ из Башкирии

Республика готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. В Уфе на проспекте Октября пройдёт традиционное торжественное шествие. Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов быть бдительными и совместно с силовиками обеспечить безопасность во время празднеств. К сожалению, с каждым годом остается всё меньше тех, кому мы можем сказать слова благодарности. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дожившие до наших дней, – это долгожители. Кто-то на подходе к столетнему юбилею, а некоторые уже перешагнули этот вековой рубеж.
Когда образовался Советский Союз, ей было уже три года. А Конституцию страны приняли незадолго до её совершеннолетия. Она помнит принятие пакта о ненападении. А свою первую и единственную любовь Лидия Бажанова встретила вскоре после Советско-Финской войны. Фраза «любовь с первого взгляда» для неё не просто слова.
Всю Великую Отечественную Лидия Бажанова проработала учительницей. На фронте не была. Но война всё равно нанесла ей рану, которая не зажила до сих пор. С мужем прожили несколько лет. Родили двоих детей. В 43-м он ушёл на фронт, а уже в 44-м она держала в руках похоронку.
Замуж Лидия Петровна больше не вышла. Не могла представить рядом с собой никого другого.
В 44-м Гаяна Салихова только отправили на фронт. Мальчику не было и 18. Война для него не закончилась в мае 45-го. На войне получил осколочное ранение. Вернулся домой. Женился. С супругой мечтали о большой семье, родили троих детей, но вскоре жена умерла. Все заботы по дому оказались на нем. Но трудности Гаяна Салихова не сломили. И даже на подходе к столетнему юбилею у него хорошая память, светлый ум и еще есть силы на спорт. Вот только точный возраст стал подзабывать.
Мужеством и самоотверженностью в годы войны поражали и женщины. Казалось, еще недавно Феодосию Пашину Радий Хабиров поздравлял с 95-летним юбилеем, обещая приехать уже на вековой. Так и случилось. Молодой девчонкой её направили медсестрой на фронт. Феодосия Митрофановна участвовала в сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретила в Берлине. Сейчас она единственный ветеран Великой Отечественной войны в Миякинском районе.
Этот рубеж уже взят Лидией Петровной. Невероятная цифра. Она часто вспоминает о прошлом, словно перелистывает страницы ею же написанной книги. И в такие моменты у неё невольно вырываются слова любимой песни, которую она напевает вот уже 60 лет.