Летчик из Уфы рассказал подробности прыжка из стратосферы на Северный полюс

Температура -90, термические ожоги и бездна под ногами. Рекордсмен планеты Александр Лынник рассказал, как проходил первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс. На неделе башкирский парашютист вернулся в республику, где его встречали как настоящего героя. Напомним, что сам прыжок был приурочен к 90-летнему юбилею Юрия Гагарина и 450-летию Уфы. С какими сложностями пришлось столкнуться участникам экстремального прыжка?

Спустя месяц он наконец дома в Уфе. Его встречают как героя друзья и родные, которые болели за него, находясь за тысячи километров. Лётчик-инструктор, парашютист, альпинист, музыкант, бард – Александр Лынник отныне еще и мировой рекордсмен.

Дорогого стоит это состояние абсолютного счастья, что я вернулся домой, что меня здесь ждали, волновались, и эта поддержка чувствовалась на протяжении всей экспедиции. Александр Лынник, автор мирового рекорда

Прыжок с высоты в 10 тысяч метров, две минуты свободного падения, температура -50. А с учетом скорости самолета почти в два раза ниже. Из-за капризов погоды прыжок несколько раз переносился, но символично состоялся в День космонавтики.

Такому рискованному прыжку предшествовала тщательная подготовка, несмотря на большой опыт парашютистов. Она началась еще летом прошлого года. Испытание термокамерой, барокамерой, тренировочные прыжки и отработка навыков работы со специальным кислородным оборудованием, которое помогало им дышать.

Интервальная гипоксическая тренировка используется для активизации иммунной системы или снижения давления. Обычным пациентам полагается использовать такой аппарат сидя. Александр Лынник делал это стоя. Для летчика это один из способов подготовиться к прыжку с парашютом.

Мы с Александром используем более усиленную подготовку, используется самая сложная программа подготовки – это четвертая программа. Плюс она используется в двойном размере, и время от времени Александр использует физическую нагрузку. То есть это уже приближено к тем процедурам, которые проходят в центре подготовки полетов. Александра Постован, директор клиники дыхания

Из всей команды, а в нее вошли еще космонавт Михаил Корниенко и инженер Денис Ефремов, Лынник – единственный, кто уже приземлялся с парашютом на Северный полюс. В 2013-м он совершил прыжок на дрейфующую льдину в составе арктической экспедиции. В этот раз сложность была гораздо выше, в основном из-за температуры.

Глава республики вручил Александру Лыннику орден генерала Шаймуратова. Пилот-инструктор получил награду за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Восхищаюсь вашим мужеством и профессионализмом. Вы сделали стратосферный прыжок с высоты более 10 тысяч метров – это рекорд. И сделали его в том числе в честь 450-летия нашей Уфы. С огромным уважением позвольте вручить мне вам государственную награду – орден генерала Шаймуратова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан