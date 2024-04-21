В Уфе Артур Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA

Триумфом спортсменов из Башкортостана завершилась «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса» в Уфе. Это крупное мероприятие прошло в городском Дворце спорта. Участником главного события вечера стал представитель республики Артур Субханкулов. Он сразился за пояс чемпиона Европы с соперником из Румынии. В предварительных боях на родной ринг вышли еще два башкирских боксера.

Крупные события из мира профессионального бокса еще недавно были для Башкортостана редким явлением. Но за последние несколько лет в столице республики прошло сразу несколько поединков мирового уровня. «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса» привлекла к себе обширное внимание. В прямом эфире бои в Уфе транслировались на федеральном телевидении. В зрительном зале за ходом состязаний наблюдали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, который возглавляет федерацию бокса республике. Из семи поединков в трех принимали участие башкирские профессионалы. Первым из них в ринг вышел Бекхан Исраилов, одолевший Нурсултана Аманжолова из Казахстана.

Бой был очень тяжелый. Первый бой мой по профессионалам. Чувствовал, что это не три раунда. Сил надо побольше. Очень тяжело в концовке. Но через не могу, концовку раунда старался забирать. Бекхан Исраилов, победитель боя в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA»

Пристальное внимание зрителей было приковано к трем основным поединкам вечера. В первом из них на ринг вышел российский боксер Павел Сосулин – обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA в первом среднем весе. Непобежденному россиянину противостоял Улугбек Собиров из Узбекистана. 25-летний боец по прозвищу Храброе Сердце был назначен на бой в самый последний момент. Изначально оппонировать Сосулину должен был представитель Конго Эммани Каломбо, затем американец Питер Добсон. Таким образом, Собиров стал уже третьим в очереди. Россиянин на протяжении всего боя имел уверенное преимущество и одержал победу единогласным решением судей.

Хочу ему сказать спасибо, что вышел на коротком уведомлении на этот бой. Во-вторых, за то, что он такой хороший бой мне дал. Я давно хотел восемь раундов с такой хорошей оппозицией побоксировать и себя проверить. Павел Сосулин, чемпион Европы по боксу по версии IBA

На ринге прошел шестираундовый рейтинговый бой между Данисом Габдрафиковым из Башкортостана и бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана. Данис несколько раз отправил соперника в нокдаун. Тем не менее Батуров выстоял все шесть раундов. В результате победа Габдрафикова единогласным решением судей.

Слишком много было возни. Я знал, что он «грязный» соперник. Если с ним грязь не делать, он бы выглядел лучше меня. Пришлось на его грязь отвечать тоже грязью. Данис Габдрафиков, победитель боя в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA»

В главном событии вечера боксер из Уфы Артур Субханкулов встретился с оппонентом из Румынии Джеймсом Череджи. 32-летний легковес из Башкортостана к бою с опытным соперником готовился в Австралии, так как является спарринг-партнером бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Череджи сумел составить Субханкулову хорошую конкуренцию. В пятом раунде оказался в нокдауне, однако сумел восстановиться и довести бой до конца. Впрочем, все судьи отдали победу Артуру Субханкулову.

Столько эмоций меня переполняет. Завоевал все-таки этот пояс. Бой дался мне тяжело. Сказывается длительный простой. Свой прошлый бой я проводил в прошлом году. Плюс акклиматизация далась тяжело. Но все-таки я справился. Хотелось бой провести более ярко, но получилось, я думаю, тоже неплохо. Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA