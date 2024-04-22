В Уфе сворачивают штаб по поиску пропавших подростков

Добровольцы в составе пеших групп продолжают ежедневный тщательный осмотр береговой линии вдоль по течению реки Белой, район поиска расширился вплоть до села Кушнаренково. Также проводится наблюдение за акваторией с помощью оптических приборов. Совместно со службами опытные поисковики «ЛизаАлерт» производят осмотр завалов топляка с воды. На реке работают специализированная пожарно-спасательная часть МЧС России по РБ на спасательном катере, управление гражданской защиты Уфы и аварийно-спасательная служба госкомитета РБ по ЧС на моторных лодках. 16 апреля к поискам присоединялась также лодка Бельского речного пароходства с гидролокатором бокового обзора.