В Башкирии стабилизировалась ситуация с паводком

В Башкирии за прошедшие сутки в Систему-112 не поступило ни одного сообщения о подтопленных территориях. Однако всего с начала паводкового сезона было зарегистрировано 949 обращений.
За сутки максимальный подъем уровня воды отмечается:
— на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района (+37 см), текущий уровень 180 см, выход реки на пойму 480 см;
— на реке Белой в Бирске (+5 см), текущий уровень 613 см, выход реки на пойму 820 см;
— на реке Дема в Уфе на станции М5-Дема (+4 см), текущий уровень 501 см, выход реки на пойму 520 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой возле Монумента Дружбы за сутки вода не поднялась, текущий уровень 601 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфе в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 2 см, текущий уровень 532 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле остаются 20 ситуаций в 11 муниципальных районах: Архангельский, Бакалинский, Баймакский, Белорецкий, Бижбулякский, Гафурийский, Миякинский, Кугарчинский, Чишминский районы и города Стерлитамак и Уфа. 15 случаев подтопления участков автодорог, 4 случая подтопления низководных мостов, остальные случаи связаны с подтоплениями 1 садового дома, 5 придомовых участков и 1423 садовых участков.