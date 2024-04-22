В Уфе задержали 24 водителя в нетрезвом состоянии

В ГИБДД Уфы поделились результатами проверок автомобилистов в прошедшие выходные.
Так, инспекторам удалось задержать 24 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Также в выходные зафиксировали 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.
Инспекторы пресекли 635 нарушений правил дорожного движения. За переход дороги в неположенных местах оштрафовали 122 пешехода. Что касается водителей, чаще всего они забывали пристегнуть ремень безопасности (90), не уступали пешеходам (47), нарушали правила перевозки детей (32), игнорировали разметку и дорожные знаки (9).