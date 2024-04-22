Участница из Башкирии покинула шоу «Новая Фабрика звёзд»

В ходе финального голосования мнение членов жюри и наставников разделилось — каждый из трех номинантов получил по два голоса, поэтому определить, кто продолжит свой путь в проекте, должны были остальные фабриканты. В итоге участники оставили Сашу Филина. Кто покинет «Новую Фабрику звезд» — Камилия или Дарья — пришлось выбрать Александру, и он проголосовал в пользу Дарьи Кочневой, а Камилия Насретдинова выбыла из шоу. Уже после эфира Ками призналась, что не жалеет ни об одном дне, проведенном на проекте, а полученный опыт будет использовать в своей дальнейшей карьере.