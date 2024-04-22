В Уфе в День национального костюма прошел фестиваль «Звон монет»

В День национального костюма в культурном центре «Атайсал» прошел фестиваль «Звон монет». Все желающие смогли принять участие и приобщиться к национальной культуре. Был организован мастер-класс по созданию нагрудников, украшений. На выставке были показаны работы мастериц народной студии «Селтэр». Помимо этого работала фотозона, где желающие могли примерить национальные костюмы.