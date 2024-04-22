В Уфе в День национального костюма прошел фестиваль «Звон монет»

В День национального костюма в культурном центре «Атайсал» прошел фестиваль «Звон монет». Все желающие смогли принять участие и приобщиться к национальной культуре. Был организован мастер-класс по созданию нагрудников, украшений. На выставке были показаны работы мастериц народной студии «Селтэр». Помимо этого работала фотозона, где желающие могли примерить национальные костюмы.

Их очень много, список большой и обширный. Это мастера-ремесленники. Они со всей республики у нас работают над восстановлением национальной одежды и аксессуаров.

Загир Ишкинин, директор культурного центра «Атайсал»

Помимо этого, прошел парад и праздничный концерт. Народная студия «Селтэр» провела дефиле в национальных костюмах, сшитых мастерицами. Подобное мероприятие в центре «Атайсал» было проведено впервые. В следующем году День национального костюма культурный центр будет праздновать дважды – весной и осенью.

Наши мастерицы сегодня проводят для ребят очень большие мастер-классы по вышивке налобных повязок, нагрудных украшений.

Фатима Хайертдинова, руководитель народной студии башкирского народного костюма «Селтэр» культурного центра «Атайсал»

Колпаки, калфак, тюбетейки такие красивые шьем. Мужские костюмы шьем. Все то, что на мне, это своими руками сшито. Я очень люблю рукоделие.

Фаниса Мингалимова, мастерица
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