В зону СВО из Башкирии прибыл 121-й гумконвой

В зону специальной военной операции по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова прибыл очередной гуманитарный груз, уже 121-й по счету.
Все необходимое имущество было получено бойцами, которые служат на контрактной основе, а также мобилизованными. Гуманитарный конвой привез с собой 25 автомобилей, несколько мотоциклов "Урал", грузовой квадроцикл, прицепы для автомобилей, пиломатериалы и многое другое.
Ранее с 114-м гумконвоем на передовую выезжали народный артист Республики Башкортостан, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин и его коллеги Ильнур Хибатуллин и Марсель Кутуева. Они выступили с концертом перед бойцами, также их номера увидели медики из Башкирии, работающие в Красном Луче, и учителя школы № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова. Накануне выезда 121-го гумконвоя артисты были награждены благодарственными письмами, которые им вручил вице-премьер республики Ирек Сагитов.