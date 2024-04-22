В Уфе осудили таксиста-иностранца, который напал на пассажира

17 сентября иностранец вступил в конфликт с клиентом, которого вёз на машине такси. Спор возник из-за несогласия со способом оплаты. Гражданин Египта распылил в лицо пассажира аэрозоль и забрал у него телефон. Началась драка – иностранец несколько раз ударил оппонента перцовым баллончиком по голове, а после попытался скрыться, но столкнулся с припаркованными авто. Ему пришлось вернуть телефон, а после таксиста задержали.