В Башкирии восьмилетнему мальчику с аутизмом нужна помощь

Восьмилетнему Алиму нужны деньги на операцию. Мальчик страдает тяжелой формой аутизма – не говорит и не понимает обращенную к нему речь. Шанс на выздоровление есть – это операция по пересадке стволовых клеток, которую проводят в Тбилиси.

Шаг за шагом, и так 100 километров. Тимур Исламов пробегает эту дистанцию не ради трофея, а ради маленького Алима. Мальчик страдает тяжелой формой аутизма.

На втором году жизни казавшийся здоровым Алим резко перестал обращать внимание на речь мамы или воспитательницы. Первые слова произнес, но лишь несколько раз. Супруга Тимура, Наталья, обошла с мальчиком не одну больницу, пробовали разные методики лечения - но все безрезультатно. Правда, две недели назад у семьи появилась надежда

1,8 млн рублей. Для молодой семьи – неподъемная сумма. К тому же поджимают сроки: операция назначена на июль. Усилиями благотворительных организаций и неравнодушных жителей Нефтекамска удалось собрать около 500 тысяч. Помочь мальчику зажить полноценной жизнью и обрести друзей можно, отправив средства по номеру ниже. Большим подспорьем будет любая сумма.

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