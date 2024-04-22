Башкирская госфилармония отмечает 85-летие

Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова – 85 лет. В стенах ведущей концертной организации региона состоялся юбилейный вечер. Мероприятие также было посвящено закрытию сезона. Посмотреть яркие выступления творческих коллективов и солистов собрался полный зал зрителей.

1200 концертов в сезон, 420 человек в коллективе и гастроли круглый год. Зрителям зала рассказали об истории концертной организации. Кроме того, приятной частью программы стала церемония вручения почетных наград и благодарностей артистам филармонии.