ФК «Уфа» обыграл «Краснодар-2» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» победой завершил первый круг весенней части «золотой группы» Второй лиги. На стадионе «Нефтяник» наша команда встречалась с одним из лидеров турнира «Краснодаром-2».

Подопечные Евгения Харлачёва вернулись на вторую строчку в турнирной таблице. На этой неделе «Уфу» ждут сразу два матча – в среду наша команда в гостях сыграет с «Чайкой», а в воскресенье дома с «Новосибирском».