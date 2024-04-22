ФК «Уфа» обыграл «Краснодар-2» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» победой завершил первый круг весенней части «золотой группы» Второй лиги. На стадионе «Нефтяник» наша команда встречалась с одним из лидеров турнира «Краснодаром-2».
Игра складывалась непросто, гостям удалось открыть счёт в первом тайме. После перерыва уфимцы быстро отыгрались благодаря очередному голу уфимского воспитанника Миграна Агеяна. Победу «Уфе» на последней минуте принёс новичок команды Шамиль Исаев.
Подопечные Евгения Харлачёва вернулись на вторую строчку в турнирной таблице. На этой неделе «Уфу» ждут сразу два матча – в среду наша команда в гостях сыграет с «Чайкой», а в воскресенье дома с «Новосибирском».