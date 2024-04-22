В Башкирии бизнесмена обвинили в избиении подростков

20 апреля в Иглино произошёл вопиющий случай. Местного бизнесмена обвинили в нападении на подростков.
Компания ребят гуляла по селу поздно вечером. Внезапно их подрезала дорогостоящая машина, из которой вышел мужчина с сыновьями. Ему показалось, что подростки нелестно отозвались о семье. По команде отца сыновья налетели на компанию и начал избивать. Когда подростки разбежались, бизнесмен предложил сильно пострадавшему парню и его девушке отвезти их в больницу, но в машине он начал угрожать подросткам убийством. Ребят высадили у остановки, где они смогли позвонить в больницу.
Заявление в полицию написали сразу обе стороны. При этом один из пострадавших парней до сих пор в больнице. Случившееся прокомментировал глава Иглинского района. Гюзель Насырова сообщила, что ей написали многие жители, она поговорила с родителями пострадавших подростков. В ситуации разбирается полиция и СК.