В Башкирии за минувшие выходные задержали 186 водителей

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали в республике 186 водителей в состоянии опьянения. Причем 10 из них сели за руль нетрезвыми, сели повторно, и им грозит уголовная ответственность.

Так пьяный водитель в Кумертау, поняв, что ему не уехать от дорожных полицейских, попытался убежать от преследования по дворам. Но не удалось. А друзья этого водителя в Чишминском районе решили передать ему подсолнечное масло в патрульную машину, чтобы попытаться обмануть алкотестер.

Сотрудники ГИБДД пресекли эти действия. Пьяными ездили не только водители легковых, но и грузовых машин. В Хайбуллинском районе рулевой Sitrak в таком состоянии и вовсе держал путь в другой регион, а житель Кармаскалинского района решил под хмельком оседлать мотоцикл. Задержавшие его сотрудники Госавтоинспекции, по сути, спасли молодого человека. Не исключено, что такая поездка могла стать последней в его жизни.