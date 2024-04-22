В Уфе простились с государственным деятелем Исмагилом Габитовым

Сегодня в Уфе простились с государственным деятелем, кавалером орденов «Знак Почета» и «Салавата Юлаева», заслуженным работником сельского хозяйства страны Исмагилом Габитовым. Его не стало на 85-м году жизни. Церемония прощания прошла в здании Госсобрания республики.

Получив педагогическое образование, в скором времени Исмагил Габитов выбрал госслужбу и прошел все этапы партийной работы, начиная от руководителя райкома ВЛКСМ. Его избирали депутатом Верховных Советов РСФСР и БАССР нескольких созывов. Кроме того, в 90-х он возглавлял региональный Минсельхоз и администрацию Президента Башкортостана.