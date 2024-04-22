Телеканал БСТ показал, как работают механики рембата на СВО

Молодежь в основном уходит в боевые подразделения, а здесь уже остаются те, кто более связан с техникой, имеет определенные навыки и компетенцию. Приходится работать в полевых условиях. Боксов, ям, как привыкли все в гаражах монтировать. Такого нет, работаем на земле. Пожелание одно: поскорее победить и поскорее вернуться домой.

позывной «Рысь», военнослужащий полка «Башкортостан»