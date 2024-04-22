Телеканал БСТ показал, как работают механики рембата на СВО

Успех земляков на передовой обеспечивают военнослужащие ремонтных подразделений, которые в полевых условиях восстанавливают машины любой сложности. В ремонтном батальоне полка «Башкортостан» побывала съемочная бригада БСТ.
Срок от эвакуации техники с передовой до возвращения «в строй» зависит от степени повреждения боевой машины. Несмотря на это, механики ремонтного батальона действуют оперативно, как правило, за сутки, ведь боевую технику с нетерпением ждут на передовой.
Заезжаем
на передовую, осматриваем технику и ночью, или днем, или когда погода плохая,
эвакуируем.позывной «Дед», военнослужащий полка «Башкортостан»
Есть специальная бригада, которая эвакуирует технику с поля боя. Они нам ее притаскивают, мы ее быстро восстанавливаем, чтобы ребятам техника была в бою целая, работаем до ночи.позывной «Шаман», военнослужащий полка «Башкортостан»
Военнослужащий с позывным «Ушлый» родом из Миасса. Он
приехал в рембат, чтобы установить на свою боевую машину антидроновую защиту.
«Урал» – это опора армии. Вот уже 50 лет эта модель на страже страны, выручает во всех ситуациях. Сегодняшняя война заставляет устанавливать дополнительную защиту на кабины от атак камикадзе-дронов.позывной «Ушлый», военнослужащий полка «Башкортостан»
Лобовые части, крышу, радиатор, топливный бак «Урала» или «КАМАЗа» мы все закрываем защитными сетками или покрываем антидроновыми тентами. При соприкосновении с сеткой дрон отскакивает, и даже если он взрывается, то без ущерба для техники и человека.позывной «Касим», военнослужащий полка «Башкортостан»
Молодежь в основном уходит в боевые подразделения, а здесь уже остаются те, кто более связан с техникой, имеет определенные навыки и компетенцию. Приходится работать в полевых условиях. Боксов, ям, как привыкли все в гаражах монтировать. Такого нет, работаем на земле. Пожелание одно: поскорее победить и поскорее вернуться домой.позывной «Рысь», военнослужащий полка «Башкортостан»