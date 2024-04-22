В Башкирии избиение подростков в Иглино взяли под особый контроль

В республике выясняют подробности инцидента между жителями Иглинского района, среди которых были подростки. Известно, что конфликт случился в субботу поздно вечером.

По предварительным данным, местный бизнесмен и его сыновья накинулись на подростков, двое из них попали в больницу и обратились в полицию. Инцидент получил широкую огласку и резонанс в обществе. Прокуратура Башкортостана установила контроль за ходом доследственной проверки.