В Уфе завершился турнир Ночной волейбольной лиги

В Уфе завершился крупнейший волейбольный корпоративный турнир «Ночная волейбольная лига Республики Башкортостан». В нём принимали участие представители органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. 42 команды на протяжении полугода выявляли сильнейших в трёх дивизионах.
Волейбол объединяет! На площадке стадиона «Динамо» в финальных матчах Ночной волейбольной лиги было очень много эмоций. Финалисты первой лиги отлично знали друг друга, ведь в решающей игре встречались волейболисты Госсобрания-Курултая республики и объединённая команда администрации главы и правительства Башкортостана. Соперники прошли групповой этап без поражений.
Игра проходила до двух побед по партиям, и первый сет команда Госсобрания забрала очень уверенно. А вот дальше соперники перевернули игру. Победили во второй партии, оказались сильнее на тай-брейке и выиграли первую лигу.
За победу в Высшей лиге боролись волейболисты из команд «Газпром межрегионгаз» и «Ростелеком». И здесь ситуация разворачивалась по похожему сценарию. Коллективы забрали по одной партии и выявляли победителя уже в укороченном сете. Как и год назад, серебро осталось за «Ростелекомом», а победу забрала команда «Газпрома».
Золото в женской лиге завоевала команда «Минздрава Республики Башкортостан». Всего в Ночной волейбольной лиге было сыграно более 200 матчей. Турнир становится традиционным, и наверняка в ноябре стартует третий сезон, в котором сможет принять участие ещё больше любителей волейбола.