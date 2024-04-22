В Уфе завершился турнир Ночной волейбольной лиги

В Уфе завершился крупнейший волейбольный корпоративный турнир «Ночная волейбольная лига Республики Башкортостан». В нём принимали участие представители органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. 42 команды на протяжении полугода выявляли сильнейших в трёх дивизионах.

Волейбол объединяет! На площадке стадиона «Динамо» в финальных матчах Ночной волейбольной лиги было очень много эмоций. Финалисты первой лиги отлично знали друг друга, ведь в решающей игре встречались волейболисты Госсобрания-Курултая республики и объединённая команда администрации главы и правительства Башкортостана. Соперники прошли групповой этап без поражений.

Замечательная игра, прекрасные эмоции, поняли, что нельзя расслабляться, играть до последнего, турнир на протяжении полугода, удобный формат, не отвлекает от работы, заставляет держать в тонусе. Сергей Медведев, игрок команды «Государственное собрание, Курултай Республики Башкортостан»

Игра проходила до двух побед по партиям, и первый сет команда Госсобрания забрала очень уверенно. А вот дальше соперники перевернули игру. Победили во второй партии, оказались сильнее на тай-брейке и выиграли первую лигу.

Впечатления самые положительные, эмоции били через край, мы были на волосок от поражения, Госсобрание — принципиальный соперник, мы всегда с ними сталкиваемся, особенно приятно, что такого соперника обыграли в финале. Рустем Хайдаров, игрок объединённой команды Администрации главы и Правительства Республики Башкортостан

За победу в Высшей лиге боролись волейболисты из команд «Газпром межрегионгаз» и «Ростелеком». И здесь ситуация разворачивалась по похожему сценарию. Коллективы забрали по одной партии и выявляли победителя уже в укороченном сете. Как и год назад, серебро осталось за «Ростелекомом», а победу забрала команда «Газпрома».

Турнир был очень долгим и напряженным, интересным. Мы дошли до финала, заслуженно победили. Очень интересно, много интересных сильных команд, с удовольствием участвуем, играем. Ильфир Мулюков, игрок команды «Газпром межрегионгаз Уфа»

Для нас представлять свою компанию «Ростелекома» очень достойно, быть во главе спортивной составляющей нашей компании — важно для нас, понятно, что и гордость за компанию. Альберт Кашапов, игрок команды «Ростелеком»