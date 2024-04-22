В Москве прошёл концерт Дениса Мацуева и Башкирского симфонического оркестра

В большом зале Московской консерватории состоялся концерт Дениса Мацуева и симфонического оркестра Башкортостана. Сотрудничество коллектива республики и пианиста-виртуоза началось в Уфе в 2021 году с благотворительного концерта, а в следующем году они вместе открыли 101-й сезон Московской филармонии.
В этот раз в первом отделении прозвучали «Концерт для фортепиано с оркестром ля минор» Эдварда Грига и «Концерт № 17 для фортепиано с оркестром соль мажор» Моцарта. Во втором отделении зрители услышали симфоническую поэму «Пинии Рима» Отторино Респиги и три симфонических эскиза для оркестра «Море» Клода Дебюсси.
В зале не было ни одного свободного места. К слову, завтра Денис Мацуев и Госоркестр республики дадут концерт в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это выступление станет историческим. До этого ни один из коллективов Башкортостана не удостаивался чести выступить на одной из самых престижных площадок мира.