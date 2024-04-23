В Уфе открылась выставка башкирской танцовщицы Рашиды Туйсиной

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка башкирской танцовщицы Рашиды Туйсиной. Более 30 лет она выступала в ансамбле имени Файзи Гаскарова. Экспозиция включает в себя сценические костюмы, украшения, фотографии из личного архива Туйсиной. Её называли по-разному – жемчужиной Урала, мадам Грацией, богиней башкирского танца. Она внесла огромный вклад в историю народных танцев республики. Открытие выставки было посвящено Дню национального костюма.

Я очень счастлива, я говорю это открыто и не скрываю. Было чудесно. Во-первых, собрались такие хорошие, мои добрые друзья. И посетили мои ученики.

Рашида Туйсина, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан

На открытии выступили артисты ансамбля Файзи Гаскарова. Присутствовали также и воспитанники Рашиды Туйсиной – Салават Мухамедьяров, Ирада Кадырова и Зайнетдин. Выставка продлится до 12 мая. Окунуться в историю может каждый желающий.

Посмотрите, сколько ей лет, какая женщина статная, все еще такая же красивая, лучезарная. У нее такие же косы длинные. Насколько я помню ее с 12 лет, она такая же.

Ирада Кадырова, заслуженная артистка Республики Башкортостан
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