В Уфе открылась выставка башкирской танцовщицы Рашиды Туйсиной

Посмотрите, сколько ей лет, какая женщина статная, все еще такая же красивая, лучезарная. У нее такие же косы длинные. Насколько я помню ее с 12 лет, она такая же.

Ирада Кадырова, заслуженная артистка Республики Башкортостан