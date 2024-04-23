В Уфе открылась выставка башкирской танцовщицы Рашиды Туйсиной

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка башкирской танцовщицы Рашиды Туйсиной. Более 30 лет она выступала в ансамбле имени Файзи Гаскарова. Экспозиция включает в себя сценические костюмы, украшения, фотографии из личного архива Туйсиной. Её называли по-разному – жемчужиной Урала, мадам Грацией, богиней башкирского танца. Она внесла огромный вклад в историю народных танцев республики. Открытие выставки было посвящено Дню национального костюма.
На открытии выступили артисты ансамбля Файзи Гаскарова. Присутствовали также и воспитанники Рашиды Туйсиной – Салават Мухамедьяров, Ирада Кадырова и Зайнетдин. Выставка продлится до 12 мая. Окунуться в историю может каждый желающий.