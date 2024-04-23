В Уфе за ночь из пожаров спасли 11 человек, а эвакуировали более 100

В ночь с 22 на 23 апреля в Уфе зафиксировали три крупных пожара. В МЧС региона сообщили подробности произошедшего.

На улице Гончарова в многоквартирном жилом доме на лестничной площадке второго этажа загорелись электропровода. Из-за сильного задымления прибывшие пожарные вывели 8 человек. Распространение огня не было допущено.

На улице Кулибина в квартире многоэтажного дома загорелось домашнее имущество. Площадь возгорания составила 5 кв.м. Пожарные спасли трёх человек. Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут.

На улице Стерлитамакской пожар произошёл в частном жилом доме. Огонь быстро распространился по территории дома и задел обшивку стены соседнего строения. До прибытия спасателей очевидец спас из горящего дома 71-летнюю женщину. Её с признаками отравления продуктами горения и тяжёлыми ожогами госпитализировали. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения при эксплуатации газовой плиты.