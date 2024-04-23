В Башкирии начнут работу два пригородных автобуса

В министерстве транспорта Башкирии сообщили о начале работы двух пригородных автобусов. Рейсы запустят с 15 мая.
Для удобства пассажиров в республике запускаются автобусы по маршрутам:
№108 «Мелеуз-Романовка» со временем отправления с остановки «Пенсионный фонд» в 09:05, 17:45, с остановки «Романовка» в 10:05, 20:00 по средам, субботам и воскресеньям.
№ 211/1 «Мелеуз-Самойловка» со временем отправления от «Универмага» в 06:30 по средам, в 07:10 по субботам и воскресеньям;
- от «Самойловки» в 07:10 по средам, в 07:45 по субботам и воскресеньям;
- от автовокзала Мелеуза в 13:45, 17:30 по средам, субботам и воскресеньям;
- от «Самойловки» в 14:15, 20:00 по средам, субботам и воскресеньям.