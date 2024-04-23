В Башкирии прогнозируется 4 класс пожарной опасности

В некоторых районах Башкирии фиксируется 4 класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото №1 - В Башкирии прогнозируется 4 класс пожарной опасности

По данным на 23 апреля, высокая пожарная опасность фиксируется в Альшеевском, Буздякском, Мелеузовском и Чишминском районах.

С начала года зафиксированы уже два лесных пожара на общей площади 1,4 га в Абзелиловском и Белорецком районах. Все ликвидированы. Действующих очагов пожаров нет.

За сутки произошло 6 загораний сухой растительности, с начала года — 83 случая, благодаря системе космического мониторинга зафиксировано 67 термоточек, 53 подтвердились, оперативно потушены.

Фото: МЧС по РБ. 

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