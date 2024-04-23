В Башкирии аграрии завершили закрытие влаги на более чем трети площадей

В республике на более чем трети площадей аграрии завершили закрытие влаги. В Благовещенском районе параллельно начали сеять пшеницу. Местные хозяйства вошли в число первых, кто приступил к севу.

К примеру, предприниматель Николай Несговоров поставил план засеять 100 гектаров пшеницей и 50 – овсом. В этом году работы на полях начали раньше – погода благоволит.