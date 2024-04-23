В Мечетлинском районе Башкирии открылся ткацкий клуб

В селе Нижнее Бобино Мечетлинского района открылся ткацкий клуб. Он появился благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, получив почти полмиллиона рублей. Еще более 100 тысяч добавил местный муниципалитет.

Помещение, выделенное под ткацкий клуб в здании СПК «Ленинский», напоминает музей. Там размещено девять разных станков, приобретенных на средства гранта, а также старинные скамейки, полки, икона и половики. Мебель и изделия для клуба собирали все неравнодушные. Открытие клуба позволит сохранить тайны старинного ремесла и передать их молодому поколению.