Глава Башкирии возглавил делегацию на международном бизнес-форуме в ОАЭ

Делегация Башкирии отправилась на международный бизнес-форум «Мир возможностей» в ОАЭ. Мероприятие пройдёт с 23 по 24 апреля. Возглавил делегацию республики – Радий Хабиров.
Крупнейшее деловое мероприятие объединило 2 тысячи делегатов и порядка 10 тысяч онлайн-участников из более чем 45 стран, включая представителей предпринимательского сообщества, власти и международных организаций.
В рамках деловой программы обсудят возможности России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС. Отдельное направление работы — развитие двусторонних отношений между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Как рассказал Глава Башкирии, представлять республику на столь масштабном событии — большая честь.
Руководитель региона отметил, что во внешнеторговом обороте Башкирии ОАЭ занимают 6-е место.
Известно, что на форуме Радий Хабиров примет участие в пленарном заседании и тематических сессиях, а также проведет ряд рабочих встреч с представителями российского и зарубежного бизнеса.