Глава Башкирии возглавил делегацию на международном бизнес-форуме в ОАЭ

Делегация Башкирии отправилась на международный бизнес-форум «Мир возможностей» в ОАЭ. Мероприятие пройдёт с 23 по 24 апреля. Возглавил делегацию республики – Радий Хабиров.

Крупнейшее деловое мероприятие объединило 2 тысячи делегатов и порядка 10 тысяч онлайн-участников из более чем 45 стран, включая представителей предпринимательского сообщества, власти и международных организаций.

В рамках деловой программы обсудят возможности России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС. Отдельное направление работы — развитие двусторонних отношений между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как рассказал Глава Башкирии, представлять республику на столь масштабном событии — большая честь.

Дорогие друзья, позвольте мне от официальной делегации Республики Башкортостан приветствовать участников форума. Мы приехали сюда с большими надеждами, с большими ожиданиями и серьезными задачами. Форум по праву носит название «Мир возможностей», ведь мы понимаем, что современный мир — действительно мир возможностей, он далеко не так одномерен, как мы думали. В этом мире сотни государств, сотни народов, и каждое государство делает свой значительный, важный и неотъемлемый вклад в мировую экономику. И каждый народ делает свой вклад в развитие человеческой цивилизации. Мы не зря приехали в Объединенные Арабские Эмираты, и мы не зря ищем здесь партнеров, потому что, как сказал президент России Владимир Путин, это главный торговый партнер в арабском мире. И мы сегодня с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам, насколько она впитывает все современные технологические и инновационные решения. Позвольте мне пожелать участникам форума интересных, полезных контактов, ведь все, что мы здесь делаем, в конечном счете должно служить развитию и созиданию наших государств.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Руководитель региона отметил, что во внешнеторговом обороте Башкирии ОАЭ занимают 6-е место.

Только за прошлый год объем торговли вырос в пять с половиной раз. Это очень хороший показатель. Мы активно расширяем взаимодействие в сферах высоких технологий, спорта и туризма. Мы настроены на серьезную созидательную работу, запланировали много деловых встреч. Уверен, что участие в этом масштабном форуме откроет для нашего региона много новых возможностей, даст старт новым совместным проектам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Известно, что на форуме Радий Хабиров примет участие в пленарном заседании и тематических сессиях, а также проведет ряд рабочих встреч с представителями российского и зарубежного бизнеса.

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