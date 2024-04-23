Глава Башкирии возглавил делегацию на международном бизнес-форуме в ОАЭ

Дорогие друзья, позвольте мне от официальной делегации Республики Башкортостан приветствовать участников форума. Мы приехали сюда с большими надеждами, с большими ожиданиями и серьезными задачами. Форум по праву носит название «Мир возможностей», ведь мы понимаем, что современный мир — действительно мир возможностей, он далеко не так одномерен, как мы думали. В этом мире сотни государств, сотни народов, и каждое государство делает свой значительный, важный и неотъемлемый вклад в мировую экономику. И каждый народ делает свой вклад в развитие человеческой цивилизации. Мы не зря приехали в Объединенные Арабские Эмираты, и мы не зря ищем здесь партнеров, потому что, как сказал президент России Владимир Путин, это главный торговый партнер в арабском мире. И мы сегодня с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам, насколько она впитывает все современные технологические и инновационные решения. Позвольте мне пожелать участникам форума интересных, полезных контактов, ведь все, что мы здесь делаем, в конечном счете должно служить развитию и созиданию наших государств.

Радий Хабиров, Глава Башкирии