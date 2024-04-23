В Башкирии задержали подозреваемых в избиении подростков

В отделение были доставлены 42-летний водитель «Тойота Ланд Крузер», его 20-летний сын и их 42-летний знакомый. Напомним, по предварительной информации, 20 апреля в Иглино мужчины напали на компанию подростков. Им якобы показалось, что ребята нелестно отозвались о них. Одни из пострадавших – 17-летний парень – до сих пор находится в больнице.