В Башкирии задержали подозреваемых в избиении подростков

Следователи Иглинского района и сотрудники МВД Башкирии задержали подозреваемых в нападении на компанию подростков.

Фото №1 - В Башкирии задержали подозреваемых в избиении подростков

В отделение были доставлены 42-летний водитель «Тойота Ланд Крузер», его 20-летний сын и их 42-летний знакомый. Напомним, по предварительной информации, 20 апреля в Иглино мужчины напали на компанию подростков. Им якобы показалось, что ребята нелестно отозвались о них. Одни из пострадавших – 17-летний парень – до сих пор находится в больнице.

Проведены осмотры мест происшествий, обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевшим. С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи и оперативники проводят дальнейшие мероприятия с целью дачи правовой оценки всем участникам нападения.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики и в центральном аппарате СК России.

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