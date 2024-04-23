Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в аварии с пятью погибшими в Уфе

В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали состояние выживших в аварии с пятью погибшими.

Фото №1 - Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в аварии с пятью погибшими в Уфе

Напомним, 19 апреля на 1 км автодороги Уфа-Оренбург 39-летний житель Уфимского района на «КамАЗ» при развороте допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115. За рулём отечественного авто находился 22-летний парень. В аварии погиб сам водитель и ещё четыре пассажира. Ещё двое выжили и были срочно госпитализированы.

Известно, что пострадавший парень находится в состоянии средней степени тяжести, а девушка – в крайне тяжёлом.

Главный внештатный специалист психотерапевт Минздрава РБ Наталья Тулбаева отметила, что помощь семьям погибших будут продолжать оказывать, чтобы избежать развития депрессивного состояния.

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