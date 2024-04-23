В Госсобрании Башкирии на пленарном заседании обсудили более 30 законопроектов

Сегодня состоялось пленарное заседание Госсобрания республики седьмого созыва. Вначале о проделанной работе в 2023 году перед депутатами отчитался руководитель Контрольно-счетной палаты региона. В докладе Константин Шагимуратов отметил, что было выявлено на треть меньше нарушений при расходовании госсредств, чем годом ранее.

Также свой доклад представил и уполномоченный по защите прав предпринимателей Ирина Абрамова. На повестке – более 30 законопроектов, касающихся разных сфер жизни. В частности, будут внесены изменения в дорожный фонд республики. Теперь его будут пополнять и штрафы за нарушения, совершенные водителями большегрузов на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Также в регионе будет запрещено создание новых скотомогильников. Имеющиеся, где захоронены умеренно опасные биологические отходы, будут функционировать до начала 2030 года. Кроме того, вносятся поправки в экологический кодекс республики относительно изменения категории земель и участия общественных организаций и граждан в слушаниях.