В Башкирии снимают фильм о подвиге Зенты Озолы

В республике местом съемок стал исторический парк «Бирская крепость». В центре повествования – история подвига 19-летнего санинструктора. В ходе кровопролитных сражений 12 августа 1942 года хрупкая девушка вынесла на себе с поля боя 32 красноармейцев и одного командира с оружием. Попутно она собирала патроны и боеприпасы, тем самым помогая обороняющимся от фашистов сослуживцам. Она погибла в декабре того же года. Роль Зенты в фильме исполняет Екатерина Смирнова, уроженка Горловки.