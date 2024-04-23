Радий Хабиров встретился с Послом России в ОАЭ

На Международном бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае глава республики Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Объединённых Арабских Эмиратах Тимуром Забировым. Обсудили приоритетные направления сотрудничества республики с арабской страной. Башкортостан готов выстраивать отношения во многих сферах и выходить с партнерами из ОАЭ на рынки Ближнего Востока и Африки.
Также прорабатывается вопрос открытия представительства региона в составе торгпредства России в государстве Персидского залива. Выступая на секции «Окно на Восток: возможности для торговли и бизнеса в ОАЭ», Радий Хабиров отметил сходства Башкортостана и Эмиратов в определенных этапах истории и становления, бережному отношению к межнациональному согласию. Всё это способствует развитию.
Также Радий Хабиров обсудил с председателем российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым перспективы укрепления взаимодействия в сфере бизнеса и промышленности между предприятиями Башкортостана и ОАЭ. Прозвучало предложение сделать презентацию Евразийского хаба в Уфе для местных предпринимателей. Радий Хабиров пригласил делегацию делового совета на международное мероприятие в столицу региона.