В Уфе прошел концерт памяти поэта-песенника Гильмана Идрисова

На вечер, организованный нашими коллегами из радио «Юлдаш», пришли близкие, друзья и поклонники творчества мастера.

Гильман Идрисов родился в 1948 году в Зианчуринском районе. После окончания Абзановской средней школы работал учителем рисования, физики, физкультуры в селе Новые Чебенки. Затем, окончив Уфимский институт искусств, 12 лет возглавлял Зианчуринский районный отдел культуры.