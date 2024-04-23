В Уфе прошел традиционный кадетский бал

В Русском драмтеатре прошел традиционный кадетский бал. В нем приняли участие около 200 школьников. Всего было исполнено 12 видов танцев: полонез, вальс, кадриль. В этом году впервые танцорами стали и учащиеся первых классов. Для кадетов Октябрьского района Уфы такой бал прошел уже в четвёртый раз.