В Уфе прошел традиционный кадетский бал

В Русском драмтеатре прошел традиционный кадетский бал. В нем приняли участие около 200 школьников. Всего было исполнено 12 видов танцев: полонез, вальс, кадриль. В этом году впервые танцорами стали и учащиеся первых классов. Для кадетов Октябрьского района Уфы такой бал прошел уже в четвёртый раз.
В целом традиция балов уходит во времена Петра I. С тех пор считалось, что кадеты обязаны не только владеть военной наукой, гуманитарными и точными дисциплинами, но быть хорошо воспитанными, постигать искусство и искусно танцевать.