Радий Хабиров выступил на международном бизнес-форуме в Дубае

В нем участвуют делегаты почти 50 стран мира. В рамках деловой программы участники обсуждают возможности России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС. Увеличение интереса российского бизнеса к Эмиратам требует создания площадки для открытого диалога — для этого и был организован бизнес-форум.
И у Башкортостана, и у Объединенных Арабских Эмиратов много общего: объединение в прошлом кочевых племен, схожее ведение хозяйства, вероисповедание, нефтеперерабатывающая отрасль как одна из ключевых. Есть благодатная почва для увеличения товарооборота, который за последний год вырос почти в 8 раз, в том числе в поставках продукции сельского хозяйства и АПК, машиностроительной продукции.
Кроме того, на территории региона действуют предприятия, созданные при участии капитала инвесторов ОАЭ. Еженедельно выполняют четыре прямых авиарейса из Уфы в Дубай, а также три — в Шарджу.
На форуме глава Башкортостана принимает участие в тематических сессиях, проводит рабочие встречи с представителями российского и зарубежного бизнеса. Так, Радий Хабиров и чрезвычайный и полномочный посол России в Эмиратах Тимур Забиров обсудили приоритетные направления сотрудничества. Башкортостан готов выстраивать отношения во многих сферах и выходить с партнерами из ОАЭ на рынки Ближнего Востока и Африки.
Сегодня открыто говорят о перспективах выстраивания устойчивых внешнеэкономических связей с Эмиратами как для России в целом, так и для отдельных регионов нашей страны.
На площадках международного форума Радий Хабиров обсудил с председателем российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым перспективы укрепления взаимодействия в сфере бизнеса и промышленности между предприятиями Башкортостана и ОАЭ. Прозвучало предложение сделать презентацию Евразийского хаба в Уфе для местных предпринимателей. Радий Хабиров пригласил делегацию делового совета на международные мероприятия в столицу региона.
Башкортостан взаимодействует с более чем 100 государствами мира. Для результативного взаимодействия республика открывает свои представительства в составе торгпредств Российской Федерации. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае и Турции. И опыт показал, что появление таких представительств позволяет еще больше привлекать инвестиции в республику, а значит, открывать новые производства и создавать рабочие места.
В 2023 году объём инвестиций в экономику Башкортостана впервые достиг 620 млрд рублей. По объёму вложений регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Во многом это результат работы управленческой команды республики во главе с Радием Хабировым. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос открытия представительства Башкортостана в ОАЭ.