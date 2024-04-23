Радий Хабиров выступил на международном бизнес-форуме в Дубае

В нем участвуют делегаты почти 50 стран мира. В рамках деловой программы участники обсуждают возможности России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС. Увеличение интереса российского бизнеса к Эмиратам требует создания площадки для открытого диалога — для этого и был организован бизнес-форум.

И у Башкортостана, и у Объединенных Арабских Эмиратов много общего: объединение в прошлом кочевых племен, схожее ведение хозяйства, вероисповедание, нефтеперерабатывающая отрасль как одна из ключевых. Есть благодатная почва для увеличения товарооборота, который за последний год вырос почти в 8 раз, в том числе в поставках продукции сельского хозяйства и АПК, машиностроительной продукции.

Кроме того, на территории региона действуют предприятия, созданные при участии капитала инвесторов ОАЭ. Еженедельно выполняют четыре прямых авиарейса из Уфы в Дубай, а также три — в Шарджу.

Мы не зря приехали в Объединённые Арабские Эмираты. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что Объединённые Арабские Эмираты — это главный торговый партнёр нашей страны в арабском мире. И сегодня мы с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Объединённых Арабских Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам, впитывает все современные технологические и инновационные решения. Позвольте мне пожелать участникам форума интересных и полезных контактов, ведь всё, что мы здесь делаем, в конечном счёте должно служить развитию и созиданию наших государств.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На форуме глава Башкортостана принимает участие в тематических сессиях, проводит рабочие встречи с представителями российского и зарубежного бизнеса. Так, Радий Хабиров и чрезвычайный и полномочный посол России в Эмиратах Тимур Забиров обсудили приоритетные направления сотрудничества. Башкортостан готов выстраивать отношения во многих сферах и выходить с партнерами из ОАЭ на рынки Ближнего Востока и Африки.

Во внешнеторговом обороте Башкортостана ОАЭ занимают шестое место. Только за прошлый год объём торговли вырос в пять с половиной раз. Это очень хороший показатель. Мы активно расширяем взаимодействие в сферах высоких технологий, спорта и туризма.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня открыто говорят о перспективах выстраивания устойчивых внешнеэкономических связей с Эмиратами как для России в целом, так и для отдельных регионов нашей страны.

После введения антироссийских санкций регионы были вынуждены изменить направления международного взаимодействия. Надо признать, что в большинстве регионов в России международные связи существенно сократились. Башкортостан оказался в первой группе в числе активно закрепляющих международные отношения. 

Азат Янгиров, доктор экономических наук, проректор по стратегическому развитию УУНИТ
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров очень активно позиционирует нашу республику на всевозможных международных площадках. И даже те встречи, которые сегодня проходят в Дубае, как раз свидетельствуют о том, что Республика Башкортостан становится значимым регионом в евразийской экономической интеграции. 

Артур Сулейманов, кандидат политических наук
Фото №1 - Радий Хабиров выступил на международном бизнес-форуме в Дубае

На площадках международного форума Радий Хабиров обсудил с председателем российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым перспективы укрепления взаимодействия в сфере бизнеса и промышленности между предприятиями Башкортостана и ОАЭ. Прозвучало предложение сделать презентацию Евразийского хаба в Уфе для местных предпринимателей. Радий Хабиров пригласил делегацию делового совета на международные мероприятия в столицу региона.

Понятно, что это расширение и культурных контактов, это и расширение политических различного рода отношений и образовательных программ. Многочисленные федеральные рейтинги показывают, что в этом направлении республиканское руководство проводит большую работу. Это и опыт, который накоплен в этом направлении, это и определённые лоббистские возможности.

Николай Евдокимов, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий, политолог

Башкортостан взаимодействует с более чем 100 государствами мира. Для результативного взаимодействия республика открывает свои представительства в составе торгпредств Российской Федерации. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае и Турции. И опыт показал, что появление таких представительств позволяет еще больше привлекать инвестиции в республику, а значит, открывать новые производства и создавать рабочие места.

В 2023 году объём инвестиций в экономику Башкортостана впервые достиг 620 млрд рублей. По объёму вложений регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Во многом это результат работы управленческой команды республики во главе с Радием Хабировым. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос открытия представительства Башкортостана в ОАЭ.

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