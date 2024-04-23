Радий Хабиров выступил на международном бизнес-форуме в Дубае

Понятно, что это расширение и культурных контактов, это и расширение политических различного рода отношений и образовательных программ. Многочисленные федеральные рейтинги показывают, что в этом направлении республиканское руководство проводит большую работу. Это и опыт, который накоплен в этом направлении, это и определённые лоббистские возможности.

Николай Евдокимов, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий, политолог