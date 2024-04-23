В Башкирии построят крупный комплекс для российского маркетплейса

В Башкортостане планируют построить крупный логистический комплекс для компании Wildberries. В Дубае Радий Хабиров встретился с генеральным директором компании Татьяной Бакальчук и обсудил перспективы сотрудничества российского маркетплейса с республикой.
Реализация инвестпроекта обеспечит малому и среднему бизнесу лёгкий старт продаж и необходимую инфраструктуру — склады, хранение и упаковку заказов, логистику и доставку, платёжные системы. При этом выгодное географическое положение республики усилит базу для развития рынка электронной торговли и в соседних регионах страны.