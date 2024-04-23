Инженерная бригада из Башкирии получила орден Мужества

Инженерному соединению Центрального военного округа, дислоцированному в Башкортостане, сегодня вручен орден Жукова. Указом Президента России 12-я отдельная гвардейская инженерная Кёнигсбергско-Городокская Краснознамённая бригада награждена за мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Строевым шагом на плац кадеты заносят флаг России и знамя инженерных войск. За массовый героизм и стойкость при выполнении боевых задач орден Жукова указом Президента вручен бригаде, расположенной в поселке Алкино-2.

12-я отдельная гвардейская инженерная Кенигсбергско-Городокская Краснознамённая бригада участие в СВО принимает с самого ее начала. Высокая награда вручена не за конкретную операцию, потому что военнослужащие, по сути, проявляют героизм каждый день на поле боя.

Инженерные войска — авангард армии, они отвечают за подготовку территории для других видов войск. Выполняют задачи по устройству заграждений, оборудованию переправ в ходе наступательных действий, проделыванию проходов на минных полях — спектр работ широкий. Руководство региона поддерживает связь как с бойцами бригады, так и здесь, в тылу, с их родными и близкими.