В Уфе началась модернизация медучреждений

Речь идет о поликлиниках столицы Башкортостана. Модернизация продлится до 2029 года и затронет 118 медучреждений города. Это не просто капитальный ремонт, а новый взгляд на комфорт врачей и пациентов.
Стены бывшей хозрасчетной поликлиники не жалеют: где-то видоизменяют, а где-то сносят полностью. Здание готовят к предстоящему переезду филиала детской поликлиники № 5. Он рассчитан в первую очередь на жителей микрорайона «Планета».
И она действительно станет лучше. Всё благодаря капремонту по программе модернизации учреждений здравоохранения Уфы. До 2029 года она затронет 118 больниц и поликлиник. Радий Хабиров на оперативном совещании пообещал лично проконтролировать процесс.
Первой под программу попала пятая детская поликлиника. Ремонт только стартовал, но уже известно, где расположатся отделения педиатрии и рентгена, узких специалистов и будущий единый городской центр эндоскопии и гастроэнтерологии.
В капремонте нуждаются более 30% уфимских медучреждений. Почти половина оборудования в них старше десяти лет. Новая программа призвана не только улучшить внешний вид зданий, но и полностью обновить подход к пациентам.
В обновленных медучреждениях в приоритете будет комфорт — как врачей, так и пациентов. Новый филиал поликлиники на Российской станет образцом, на который будут равняться во время ремонта остальных объектов здравоохранения. Открытие запланировано на октябрь текущего года.