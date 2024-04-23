В Уфе началась модернизация медучреждений

Речь идет о поликлиниках столицы Башкортостана. Модернизация продлится до 2029 года и затронет 118 медучреждений города. Это не просто капитальный ремонт, а новый взгляд на комфорт врачей и пациентов.

Стены бывшей хозрасчетной поликлиники не жалеют: где-то видоизменяют, а где-то сносят полностью. Здание готовят к предстоящему переезду филиала детской поликлиники № 5. Он рассчитан в первую очередь на жителей микрорайона «Планета».

Ходили все время в пятую поликлинику. Нам немножко далековато было, все время мечтали, чтобы у нас была где-то поближе поликлиника, потому что специалисты у нас в разных местах. То есть необходимо, чтобы всё в одном месте было. Сама поликлиника нормальная была, хотелось бы лучше. Елена Петренко

И она действительно станет лучше. Всё благодаря капремонту по программе модернизации учреждений здравоохранения Уфы. До 2029 года она затронет 118 больниц и поликлиник. Радий Хабиров на оперативном совещании пообещал лично проконтролировать процесс.

Когда где-то я по Уфе поеду, где там более-менее будет, то давайте я посмотрю. Но эту работу довести до конца. Подчеркиваю, мы там деньги еле-еле нашли, но надо там исправлять ситуацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первой под программу попала пятая детская поликлиника. Ремонт только стартовал, но уже известно, где расположатся отделения педиатрии и рентгена, узких специалистов и будущий единый городской центр эндоскопии и гастроэнтерологии.

Демонтаж проведен на 80%, проводятся монтажные работы по инженерным коммуникациям. И, соответственно, в дальнейшем мы пойдем на отделочные работы. Рустам Галиев, главный врач детской поликлиники №5 г. Уфы

В капремонте нуждаются более 30% уфимских медучреждений. Почти половина оборудования в них старше десяти лет. Новая программа призвана не только улучшить внешний вид зданий, но и полностью обновить подход к пациентам.

Мы зашли вообще с новым видением, как должна выглядеть поликлиника. Поэтому мы и называем, что это стандарт башкирской поликлиники, вот так оно должно быть. Это первое. Второе: мы погружаемся в каждый кабинет, что в процедурном кабинете, условно, должна быть одна кушетка, один стул, один стол, они должны стоять ровно так, как будет удобно. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан