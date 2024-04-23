Уфе прошёл квадрофестиваль «Заруба»

Непроходимые участки, много грязи, гонки на скорость. В Уфе прошло экстремальное спортивное мероприятие — квадрофестиваль «Заруба». Им организаторы состязаний и участники открыли сезон гонок на квадроциклах. Кроме этого, состоялось знакомство с квадрополигоном парка «Патриот». На финише участников заездов встречала наша съемочная группа.

Когда вся трасса — одно сплошное препятствие. Прямо со старта участники устремляются на дистанцию протяженностью в 4,5 километра, где их ждут искусственные и естественные преграды, форсирование реки и различные трудности.

Соревнования проводились на квадроциклах и багги. Но независимо от класса техники проблемы по ходу дистанции испытывали абсолютно все участники. И тогда на выручку пилотам приходили зрители, фотографы и даже соперники.

Эти соревнования стали не только открытием сезона гонок на квадроциклах, но и опробованием трассы квадрополигона в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Квадрофестиваль проходил в два этапа: сначала состоялась кольцевая гонка по пересеченной местности на 20 километров, затем участники выступили на квадрополигоне.

В квадрофестивале приняли участие 46 гонщиков. Конкуренцию уфимцам составили участники из Чишмов, Иглино, Белорецка. Дольше всех до места проведения фестиваля добирался Денис Шамаев из Тюмени.