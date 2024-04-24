В Башкирии годовалый малыш погиб в реке

В Хайбуллинском районе произошёл трагический случай. В реке Сакмар было найдено бездыханное тело годовалого ребёнка.

Как сообщили в МЧС региона, инцидент произошёл 23 апреля вечером. К спасателям обратилась 24-летняя жительница деревни Янтышево. Она сообщила, что находилась на берегу с двумя детьми, но её маленький сын пропал. Были организованы экстренные поисковые работы.

Через некоторое время тело малыша было найдено в реке в 1 км ниже по течению. Следователи организовали проверку по факту трагической смерти ребёнка.