Стали известны подробности трагической смерти ребёнка на реке в Башкирии

Как сообщает ИА «Башинформ», 24-летняя девушка и её подруги устроили на берегу реки пикник. Молодая мама взяла с собой двух сыновей 2 и 1 лет. В один момент девушка заболталась с подругами и потеряла из виду младшего ребёнка.