Стали известны подробности трагической смерти ребёнка на реке в Башкирии

В Хайбуллинском районе на реке Сакмар погиб годовалый малыш. Стали известны подробности трагедии.
Как сообщает ИА «Башинформ», 24-летняя девушка и её подруги устроили на берегу реки пикник. Молодая мама взяла с собой двух сыновей 2 и 1 лет. В один момент девушка заболталась с подругами и потеряла из виду младшего ребёнка.
Оказалось, её сын дошёл до реки, поскользнулся и упал в воду. Компания пыталась найти ребёнка самостоятельно, но после обратилась в экстренные службы. Молодая мама воспитывала детей одна, однако у неё есть сожитель, который в данный момент находится на заработках.