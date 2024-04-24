Ветеран ВОВ из Башкирии рассказал о своем боевом пути

Ветераны Великой Отечественной войны готовятся встретить 79-ю годовщину Победы. В том числе Родион Григорьевич Лобанов. Путь рядового стрелкового полка начался в снайперской школе и продолжился на Ленинградском фронте. Но война закончилась для него быстро: из-за обморожения ног пришлось провести операцию по ампутации.

Семейная родословная – самый дорогой подарок Родиону Григорьевичу от внуков. Благодаря этому он встречает каждое утро с родными людьми.

Бои на берегу Нарвы определили его судьбу. Солдат попал в госпиталь с отмороженными пальцами на ногах. Медики были вынуждены провести ампутацию. Раненого комиссовали. И после гибели отца 18-летнему юноше пришлось заботиться о младших братьях и сестрах. А потом вместе с супругой воспитывал своих детей.

Сейчас участник Великой Отечественной живет в доброте и радушии. Помогает родная дочь. Поддерживает и Татьяна Гезер – социальный работник, готовый прийти на помощь в любой момент.