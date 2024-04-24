В аэропорту Уфы пьяный мужчина устроил дебош

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Представители авиакомпании не допустили на рейс 35-летнего мужчину и его спутницу, так как пара была пьяна. Сотрудники транспортной полиции задержали пассажиров для выяснения всех обстоятельств, но мужчина начал проявлять агрессию. Он ударил одного из полицейских и попытался напасть на второго.