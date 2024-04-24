В Башкирии мужчина ударил соседку ножом

В Благовещенске в местную больницу доставили 49-летнюю женщину. Оказалось, на неё напал сосед с ножом.

Инцидент произошёл у дома на улице Сосновой. Женщина курила на скамейке, когда на неё налетел 40-летний мужчина с ножом и в неадекватном состоянии. Сосед нанёс удар в живот. Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

По словам жены нападавшего, ночью мужчине стало плохо: он начал выбрасывать из окна вещи, а потом взял нож и убежал из квартиры. Женщина погналась за супругом, но обнаружила у подъезда соседку в крови.

Жильцы дома отмечают, что мужчина известен многим. У него могут быть проблемы медицинского характера, однако ранее агрессии за ним не было замечено. Сам свой поступок мужчина объяснить не смог. При этом правоохранители выяснили, что ранее он был судим.