В Башкирии мужчина ударил соседку ножом

В Благовещенске в местную больницу доставили 49-летнюю женщину. Оказалось, на неё напал сосед с ножом.
Инцидент произошёл у дома на улице Сосновой. Женщина курила на скамейке, когда на неё налетел 40-летний мужчина с ножом и в неадекватном состоянии. Сосед нанёс удар в живот. Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
По словам жены нападавшего, ночью мужчине стало плохо: он начал выбрасывать из окна вещи, а потом взял нож и убежал из квартиры. Женщина погналась за супругом, но обнаружила у подъезда соседку в крови.
Жильцы дома отмечают, что мужчина известен многим. У него могут быть проблемы медицинского характера, однако ранее агрессии за ним не было замечено. Сам свой поступок мужчина объяснить не смог. При этом правоохранители выяснили, что ранее он был судим.
По факту случившегося проводится проверка. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.