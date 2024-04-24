В Уфе завершился турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В спортивном комплексе «Динамо» в Уфе завершился городской турнир по волейболу среди школьников памяти Ульфата Мустафина. За медали в финальной части боролись 14 школьных команд, ставших победителями районных этапов соревнований.
11:0 – с таким счётом начали первый сет финальной игры девушки из команды 105-й гимназии Калининского района. Поначалу у их соперниц из 16-й гимназии Кировского района не получать ровным счётом ничего. Первую партию действующие чемпионки турнира забрали уверенно, а вот во второй за победу пришлось биться. При счёте 21:24 не в пользу своей команды Елизавета Максимова из 105-й гимназии вышла на подачу. Завершили игру девушки со счётом 26:24. Калининский район – снова чемпион.
В финале среди юношей золото турнира завоевали волейболисты 104-й школы имени Шаймуратова из Дёмского района, серебро завоевали игроки 42-го лицея.
Ульфат Мустафин уделял особое внимание развитию волейбола и популяризации этого вида спорта среди подрастающего поколения. Одной из его инициатив стал проект «Волейбол в каждый двор» по обустройству волейбольных площадок для занятий спортом в шаговой доступности. В рамках его реализации с 2019 года в Уфе было создано 197 новых площадок и благоустроено 130 существующих.
Соревнования прошли уже в четвёртый раз. В состав сборных вошли учащиеся 9-11 классов. Суммарно в нынешнем году в турнире приняли участие почти 2 тысячи школьников.