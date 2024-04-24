В Уфе завершился турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В спортивном комплексе «Динамо» в Уфе завершился городской турнир по волейболу среди школьников памяти Ульфата Мустафина. За медали в финальной части боролись 14 школьных команд, ставших победителями районных этапов соревнований.

11:0 – с таким счётом начали первый сет финальной игры девушки из команды 105-й гимназии Калининского района. Поначалу у их соперниц из 16-й гимназии Кировского района не получать ровным счётом ничего. Первую партию действующие чемпионки турнира забрали уверенно, а вот во второй за победу пришлось биться. При счёте 21:24 не в пользу своей команды Елизавета Максимова из 105-й гимназии вышла на подачу. Завершили игру девушки со счётом 26:24. Калининский район – снова чемпион.

Я занимаюсь с одной девочкой, мы с ней занимаемся в спортивной школе, там у нас есть победы, цели тоже высокие есть. Елизавета Максимова, победитель городского турнира по волейболу

Мне кажется, мы расслабились немножко, такой счет был, не хотелось работать, может устали к концу партии. Анна Юдина, победитель городского турнира по волейболу

В финале среди юношей золото турнира завоевали волейболисты 104-й школы имени Шаймуратова из Дёмского района, серебро завоевали игроки 42-го лицея.

Цель мероприятия – не в том, чтобы звезду найти, хотя есть ребята интересные, в основном, чтобы масса школьников занималась волейболом, но для этого эти мероприятия и проводятся. Среди них есть способные, талантливые, будем привлекать. Валерий Багметов, председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан

Ульфат Мустафин уделял особое внимание развитию волейбола и популяризации этого вида спорта среди подрастающего поколения. Одной из его инициатив стал проект «Волейбол в каждый двор» по обустройству волейбольных площадок для занятий спортом в шаговой доступности. В рамках его реализации с 2019 года в Уфе было создано 197 новых площадок и благоустроено 130 существующих.

Как отец говорил, в здоровом теле – здоровый дух. Я занимался волейболом, нас отдал в секцию, я занимался пятиборьем, братишка – плаванием, а младший – единоборствами. Марсель Мустафин, сын Ульфата Мустафина