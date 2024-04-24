ФК «Беркут-Уфа» стартовал в розыгрыше третьей лиги

Команда полностью укомплектована воспитанниками башкирского футбола. Первый тур «Беркут» проводил на домашнем стадионе «Нефтяник», соперником уфимцев стал коллектив из города «Курган».

Символический удар перед началом матча и стартом всего сезона сделал лучший игрок футбольного клуба «Уфа» прямо сейчас, Мигран Агеян. Ещё год назад он выступал в составе «Беркута», где и привлёк внимание профессионального клуба. Агеян — самый яркий пример, но в прошлом сезоне за клуб выступали Хайдар Халилов и Никита Белоусов, поигравшие во второй лиге за «Уфу» осенью.

Это проект народный, сюда приходят люди по велению души, здесь играют наши уфимцы, команда создана из наших воспитанников, команда, устремленная вверх, третья лига, но ребята хотят развивать проект, хочется их поддержать. Такие проекты надо поддерживать, хочется, чтобы ходили болельщики и чтобы руководство Минспорта обратило внимание. Рустем Ахмадинуров, советник главы Республики Башкортостан по спорту

В прошлом году коллектив молодёжки ФК «Уфа» и «Беркута» был объединённым. В межсезонье команда сменила вектор развития и стала самостоятельной. «Беркут» укрепился, подписал несколько опытных воспитанников башкирского футбола, а главным трансфером стал туймазинец Никита Белоусов, ещё осенью забивавший за «Уфу».

В этом году провели ротацию состава, добавили 3–4 опытных игроков, чтобы молодые чувствовали дядек, чтобы направляли, подсказывали, состав поменялся, структуры тренировки, тренер — всё изменилось, новый вектор развития. Валентин Виденеев, полузащитник ФК «Беркут-Уфа»

Самая главная идея по примеру «Атлетика» Бильбао, ФК «Краснодар» — формирование такой базы из собственных воспитанников, где школы готовят своих, идея такая, чтобы была профессиональная команда из местных воспитанников. Филипп Дорогов, генеральный директор ФК «Беркут-Уфа»

Дебютный матч получился немного скомканным. «Беркут» пропустил два необязательных гола в первом тайме, а после перерыва сумел отыграться. Оба мяча забили новички, первый — экс-капитан чебаркульской «Звезды» Руслан Мананков, а второй — Никита Белоусов. Шансы забить третий и вырвать победу у уфимцев были, но матч завершился вничью 2:2.

Было много хороших эпизодов, должны были выигрывать этот матч. По динамике, по тому, что навязывали сопернику, но футбол — решил ненужные ошибки, эпизоды. Рудольф Габидуллин, главный тренер ФК «Беркут-Уфа»