ФК «Беркут-Уфа» стартовал в розыгрыше третьей лиги

Команда полностью укомплектована воспитанниками башкирского футбола. Первый тур «Беркут» проводил на домашнем стадионе «Нефтяник», соперником уфимцев стал коллектив из города «Курган».
Символический удар перед началом матча и стартом всего сезона сделал лучший игрок футбольного клуба «Уфа» прямо сейчас, Мигран Агеян. Ещё год назад он выступал в составе «Беркута», где и привлёк внимание профессионального клуба. Агеян — самый яркий пример, но в прошлом сезоне за клуб выступали Хайдар Халилов и Никита Белоусов, поигравшие во второй лиге за «Уфу» осенью.
В прошлом году коллектив молодёжки ФК «Уфа» и «Беркута» был объединённым. В межсезонье команда сменила вектор развития и стала самостоятельной. «Беркут» укрепился, подписал несколько опытных воспитанников башкирского футбола, а главным трансфером стал туймазинец Никита Белоусов, ещё осенью забивавший за «Уфу».
Дебютный матч получился немного скомканным. «Беркут» пропустил два необязательных гола в первом тайме, а после перерыва сумел отыграться. Оба мяча забили новички, первый — экс-капитан чебаркульской «Звезды» Руслан Мананков, а второй — Никита Белоусов. Шансы забить третий и вырвать победу у уфимцев были, но матч завершился вничью 2:2.
Сезон в третьей лиге продлится до октября, в чемпионате выступает 12 команд, в их числе и молодёжная команда ФК «Уфа», которая стартовала с поражения от дублёров пермского «Амкара». Следующий тур «Беркут» проведёт также дома, команда Рудольфа Габидуллина примет ашинский «Металлург».