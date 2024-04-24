ФК «Уфа» сыграет против «Чайки»

Футбольный клуб «Уфа» сегодня в селе Песчанокопском сыграет против «Чайки», начнёт второй круг Золотой группы Второй лиги. Дорога до Песчанокопского — самая непростая во всем дивизионе, «Уфа» летела до Ставрополя с пересадкой через Москву, после чего ещё почти двести километров команда ехала на автобусе уже до самого села.
Встреча обещает быть интересной: в турнирной таблице «Уфа» и «Чайка» — соседи, расположились на втором и третьем месте соответственно. «Чайка» в этом сезоне ещё ни разу не проигрывала. Матч состоится сегодня и начнётся в 20:30 по уфимскому времени.